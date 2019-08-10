ايران تكشف تفاصيل خط سكك حديد مع العراق

كشفت ايران، السبت، عن تفاصيل خط سكك حديد يربط الشلامجة بمحافظة البصرة العراقية، مؤكدة تفقد وفد ايراني لموقع الخط. وقال المدير التنفيذي لشركة انشاء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل الايرانية، بحسب كالة فارس"، إن "وفدا ايرانيا زار موقع انشاء خط سكك الحديد بين منطقة شلمجة (جنوب شرق ایران) والبصرة في العراق". Advertisements وأضاف خيرالله خادمي أن "الوفد ضم مدراء من الشركة ومؤسسة المستضعفين الايرانية"، مشيراً الى أن "زيارة الوفد الايراني تأتي بهدف بدء العمليات التنفيذية لمد خط سكك الحديد عبر الموقع المقرر". وتابع أنه "وعند موافقة الجانب العراقي على منح اراض معينة للمشروع، سيتم ايفاد مستشارين بغية اجراء الشركة دراسات تقديرية لحجم الائتمان المطلوب". وكشفت إدارة سكك الحديد الإيرانية، في اب 2018، أنها تعمل على إنشاء خط سكك حديد عبر جسر في مدينة البصرة يربط بينها وبين العراق، مشيرة الى أنها ستمول المشروع بسب القيود المالية التي يواجهها العراق مع أخذ إلتزام من الاخير.

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