العثور على الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين ميتاً في زنزانته

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جثة الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقصر، وجدت اليوم في زنزانته، ويرجح أنه مات منتحرا.

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