أسفرت صاعقة برق جنوبي ألمانيا عن إصابة 15 من لاعبي كرة القدم، بينما طلبت السلطات من الآلاف مغادرة حفل موسيقي مبكرا، وانهارت خيمة سيرك مع وصول العواصف إلى شمال أوروبا. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، السبت، أن صاعقة البرق ضربت ملعب روزنفيلد-هايليغنيمرن، حيث كان اللاعبون في حصة تدريبية. وأفادت الوكالة بأن اللاعبين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى كإجراء وقائي.



وفي بافاريا، طلبت الشرطة من الآلاف من عشاق الموسيقى مغادرة حفل موسيقي في الهواء الطلق في روتنبرغ مبكرا، بسبب الطقس، بينما أدت الرياح العاتية إلى انهيار خيمة سيرك في نيكارسولم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 15 لاعب كرة قدم بسبب 'صاعقة برق' في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.