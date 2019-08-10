إيران: لم نستلم أي رسالة رسمية من العراق حول إغلاق منفذ سومار

أعلن حاكم مدينة كيلان غرب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران كوروش محموديان، السبت، عن عدم استلام أي رسالة رسمية حول اغلاق منفذ سومار (مندلي) من قبل الجانب العراقي.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن محموديان تعليقه حول النبأ الوارد بشان غلق منفذ سومار بصورة دائمة من قبل الجانب العراقي، انه "حتى هذه اللحظة لم نتسلم اي رسالة رسميا وخطيا من الجانب العراقي بهذا الصدد".
واضاف ان "الرسالة المتعلقة باغلاق المنفذ والتي وردت في القنوات والمواقع الاعلامية موجهة من قبل رئيس الوزراء الى رئيس الجمارك في العراق وان المخاطب فيها ليس الحكومة الايرانية".
واضاف ان "الرسالة المتعلقة باغلاق المنفذ والتي وردت في القنوات والمواقع الاعلامية موجهة من قبل رئيس الوزراء الى رئيس الجمارك في العراق وان المخاطب فيها ليس الحكومة الايرانية".
وأوضح محموديان، انه "وفقا لما سمعناه من التجار العراقيين في حدود سومار، يبدو ان الجانب العراقي يعتزم تنظيم هذا المنفذ وايجاد البنية التحتية فيه".
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