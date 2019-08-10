سقوط ضحايا بتفجير سيارة مفخخة شرقي ليبيا

سقط عدد من الضحايا، السبت، بتفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وذكرت "سكاي نيوز عربية"، ان "سيارة مفخخة انفجرة في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي". وأضافت أن "الانفجار أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، فيما لم ترد أنباء بشأن اعدادهم".



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