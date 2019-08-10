هيئة الحج: عدد المتوفين من الحجاج العراقيين ستة أشخاص وهو اقل من العام الماضي

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية للإطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين والخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على ضرورة تأمين انسيابية عودتهم الى ارض الوطن، وهنأ خلال الاتصال الحجاج العراقيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنيا لهم ولجميع الحجاج المسلمين قبول الطاعات والعودة سالمين الى عوائلهم".واضاف المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم التعازي لعوائل الحجاج الذين توفوا خلال ادائهم الفريضة، حيث اوضح رئيس هيئة الحج ان عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن أقل من عددهم في العام الماضي وهو بحدود ٦ أشخاص، رغم ان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو ٥٦ الفا بعد ان كان عددهم ٣٣ الف حاج وحاجة العام الماضي".

ونقل المكتب عن العطية قوله، إن "هيئة الحج والعمرة العراقية تتابع شؤونهم واحتياجاتهم ابتداءً من تفويجهم الى حين إكتمال المناسك والعودة الى ارض الوطن، وعبّر عن شكره للمتابعة والدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحجاج وبعثة الحج العراقية".

