هيئة الحج: عدد المتوفين من الحجاج العراقيين ستة أشخاص وهو اقل من العام الماضي

اعلنت هيئة الحج الحج والعمرة، السبت، ان عدد المتوفين من الحجاج العراقيين بلغ ستة أشخاص، مؤكدة ان هذا الرم اقل من العام الماضي، فيما اشارت الى ان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو ٥٦ الف.
واضاف المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم التعازي لعوائل الحجاج الذين توفوا خلال ادائهم الفريضة، حيث اوضح رئيس هيئة الحج ان عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن أقل من عددهم في العام الماضي وهو بحدود ٦ أشخاص، رغم ان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو ٥٦ الفا بعد ان كان عددهم ٣٣ الف حاج وحاجة العام الماضي".
ونقل المكتب عن العطية قوله، إن "هيئة الحج والعمرة العراقية تتابع شؤونهم واحتياجاتهم ابتداءً من تفويجهم الى حين إكتمال المناسك والعودة الى ارض الوطن، وعبّر عن شكره للمتابعة والدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحجاج وبعثة الحج العراقية".
وتابع المكتب أن "رئيس مجلس الوزراء هنأ رئيس هيئة الحج على اختياره لإلقاء الكلمة الرسمية بإسم جميع حجاج العالم وطلب منه نقل تحياته وشكره لهيئة الحج في المملكة العربية السعودية والى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق".
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