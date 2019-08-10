الداخلية: لم يتبق سوى ثلاثة هاربين من سجن القناة

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، انه لم يتبقى سوى ثلاثة هاربين من سجن القناة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد ان القت القوات الامنية القبض على احد الهاربين من مركز شرطة القناة في منطقة بغداد الجديدة اليوم، بقي ثلاثة هابين فقط من المركز المذكور".

واضاف ان "الجهود مازالت مستمرة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

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من جانبه اكد الخبير الامني فاضل ابو رغيف ان "الفريق التكتيكي هو اليد الضاربة لخلية الصقور التي تكسر شوكة الإرهاب وتقصم قفا الإجرام"، مشيرا الى ان "الفريق هو الذي تمكن من القبض على هذا الهارب في بغداد الجديدة".

وتمكن 15 موقوفا في مركز شرطة القناة شرقي بغداد من الهروب يوم السبت الماضي، فيما أعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن اعتقال عدد من الهاربين بينهم "العقل المدبر" لعملية الهروب.