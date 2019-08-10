نائب عن الفتح يستبعد استجواب عبد المهدي بالوقت الحالي

استبعد النائب عن الفتح عباس شعيل، السبت، استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالوقت الحالي، فيما دعا النائب محمد الغزي الى منح الادعاء العام ملفات الفساد لكونهم اكثر خبرة.

وقال الغزي في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب الديوانية في المحافظة وحضرته الخليج 365، "تفاجئنا بتعيين المفتشين العموميين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا ان "ملفات الفساد يجب اعطاؤها إلى الادعاء العام كونه أكثر خبرة من الحاليين غير قادرين على حسم هذه الملف في الوزارات والدوائر".

واكد ان "خطوة اقالة محافظ الديوانية جاءت متأخرة لوجود ملفات فساد كبيرة وكثيرة في المحافظة".

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من جانبه، قال النائب عباس شعيل "نستبعد استجواب رئيس الوزراء في الوقت الحالي على الرغم من الأداء غير المرضي لنا".

واظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، اول امس الخميس، أمرا ديوانيا يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.