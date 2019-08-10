مصدر: التريث في استحداث مكتب للمفتش العام في البنك المركزي

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن قرار يقضي بالتريث في استحداث مكتب للمفتش العام في البنك المركزي العراقي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك جاء "استناداً للنصوص التشريعية في الأمر 56 لسنة 2004 ( قانون البنك المركزي ) وللاستقلالية التي يتمتع بها البنك المنصوص عليها في القسم (1) من نص الأمر".
وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، أمس الأول الخميس، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.
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