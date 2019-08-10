رسمياً.. علي رحيم زورائي لموسم آخر

2019-08-10 | 09:33
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أعلن نادي الزوراء، تمديد عقد متوسط ميدانه علي رحيم للموسم المقبل 2019/ 2020.
وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي الزوراء، جددت التعاقد مع اللاعب علي رحيم لموسم آخر".
وأوضح، أن "رحيم من اللاعبين المميزين في خط الوسط، والإدارة قررت الاحتفاظ به ليكون أحد العناصر المهمة في الفريق الموسم المقبل".
يذكر أن نادي الزوراء، يسعى إلى اإرام المزيد من التعاقدات استعداداً للموسم المقبل، حيث سيلعب في دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.
وأوضح، أن "رحيم من اللاعبين المميزين في خط الوسط، والإدارة قررت الاحتفاظ به ليكون أحد العناصر المهمة في الفريق الموسم المقبل".
يذكر أن نادي الزوراء، يسعى إلى اإرام المزيد من التعاقدات استعداداً للموسم المقبل، حيث سيلعب في دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.
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