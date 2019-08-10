الدوحة تحضر شباب العراق لبطولة غرب آسيا

وقال مدرب المنتخب، قحطان جثير، في بيان لاتحاد الكرة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفد منتخب الشباب وصل، إلى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً لبطولة غرب اسيا للشباب ٢٠١٩ التي ستقام في فلسطين الشهر الحالي".وأوضح جثير، أن "المعسكر يستمر لمدة أسبوعين تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب القطري يوم السادس عشر والثامن عشر من الشهر الحالي".

وأضاف، أن "المنتخبات استعدت بصورة مثالية لهذه البطولة من خلال متابعتي لبقية المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا، وستكون المباراتان هما الأولى والأخيرة لمنتخب الشباب قبل الدخول في غمار منافسات بطولة غرب آسيا للشباب".

ويتكون الوفد من مالح مهدي رئيسا للوفد وعبدالجليل صالح مديرا اداريا وقحطان جثير مدربا، ويساعده خالد محمد صبار ومويد جودي، واحمد جمعة مدربا للياقة البدنية وحسين جبار مدربا للحراس، و23 لاعبا هم: عبد الرزاق قاسم، ونهاد محمد، ومنتظر عبد الامير، وأبو الفضل صباح، ومنتظر عبد الحسن، ومنتظر محمد، وحسين جاسم، وزيد تحسين، وليث نجم، وأحمد مكنزي، ورضا فاضل، وحسين زياد، وكرار سعد، وكرار محمد، وحسين عبد الله، وزين العابدين قحطان، وعبد الله محمد، ومحمد حسن، وأمير غانم، وأحمد شاكر، وحسين خلف، ورضا عبد العزيز.