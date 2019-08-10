تعرف على حالة الطقس في العراق خلال ايام عيد الاضحى

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة والتي ستكون خلال عيد الاضحى. وبحسب تقرير هيئة الانواء عن حالة الطقس فأن "درجات الحرارة ستكون 44 درجة مئوية ترتفع خلال ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء قليلا". Advertisements

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