القبض على سبعة أشخاص تسببوا بنزاع عشائري في ذي قار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في أهوار الجبايش إثر خلاف سابق"، مشيراً إلى أن "النزاع استخدمت أسلحة نارية والتي تسببت بإصابة ثلاثة من المارّة".

وأضاف البيان، أن "قوة من مديرية شرطة قضاء الجبايش بإشراف مدير القسم فرضت طوقاً أمنياً حول محل الحادث داخل الأهوار، ومن خلال إجراء التفتيش والبحث عن مثيري الخلافات والنزاعات العشائرية تمكنت من القبض على سبعة تسببوا بالنزاع، اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة" .



يذكر أن عدداً من المحافظات بينها محافظة ذي قار تشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تتسبب في مقتل واصابة عدد من الأشخاص.