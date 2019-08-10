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نجوى كرم تتحدث عن السياسة في لبنان

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علقت المطربة اللبنانية المشهورة، نجوى كرم، أمس الخميس على الوضع السياسي والاقتصادي السائد في لبنان.

وغردت المطربة عبر حسابها في "تويتر"، قائلة إن "السياسة الناجحة من اقتصاد ناجح، والبلد الذي يتمتع باكتفاء ذاتي هو بلد يخطط لمستقبل ناجح"، وأرفقت التغريدة بـ "هاشتاغ" نهار الصناعة الوطنية".

 

وتعتبر شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، من أكثر الفنانات اللواتي يتفاعلن مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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