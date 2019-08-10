صحيفة: الطائرة الاميركية التي سقطت بالرضوانية تجسسية وتحمل صواريخ

كشفت صحيفة الشرق الاوسط ، ان الطائرة الاميركية التي سقطت بالرضوانية تحمل صواريخ، مشيرة الى انها بالفعل طائرة تجسس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله ان "الطائرة الاميركية التي سقطت في احدى المزارع بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد، هي بالفعل طائرة تجسس أميركية نوع (درون) وتحمل صواريخ".

واضاف ان " ردود الفعل بشأن سقوط تلك الطائرة تباينت بين أن يكون ناتجاً عن عملية قرصنة أو تشويش إلكتروني ناجم عن هجوم مجهول الهوية او خلل فني".

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وفي وقت لاحق، أعلن متحدث باسم التحالف الدولي ضد "داعش" في بيان ان "مركبة جوية من دون طيار تابعة لقوات التحالف هبطت بشكل غير مجدول في بغداد يوم الأربعاء الماضي بسبب عطل ميكانيكي"، مبينا ان "الطائرة هبطت بسلام وتم استعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح".

وتابع انه "لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة المركبة".