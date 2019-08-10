عضو بالنزاهة يدعو لعدم تحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية

ابدى عضو عضو لجنة النزاهة النيابية ثابت محمد سعيد العباسي، السبت، استغرابه من قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب مفتشيين، فيما دعا لعدم تحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية.

وقال العباسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستغرب من قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب مفتشيين جدد في وقت يتجه مجلس النواب الى اعادة النظر بهذه المكاتب ومدى فائدتها في مكافحة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها"، مبينا ان "لجنة النزاهة النيابية تعكف منذ فترة ليست بقصيرة على مراجعة دقيقة لتفاصيل عمل مكاتب المفتشيين والية اختيارهم طيلة منذ تأسيسها الى يومنا هذا".

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ودعا العباسي رئيس الوزراء الى "التريث في امر التكليف لحين حسم وضع المكاتب المفتشيين وان لا يتحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية"، مطالبا اياه بـ"ان يتعامل مع ملف مكافحة الفساد بمهنية عالية بعيدا عن اسلوب الترضية السياسية لان ذلك يفقد الحكومة قوة مكافحة الفساد وجدية التعامل مع هذا الملف".

واظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، اول امس الخميس، أمرا ديوانيا يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.