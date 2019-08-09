نائب: مواقف السعودية مع الحجاج العراقيين جهود كبيرة جدا

وقال الدهلكي في بيان تلقت، السشومرية نيوز، نسخة منه، إن "المملكة دولة معطاء ويكفيها فخرا انها تضم خير بقاع الارض جميعا قبلة المسلمين ومسجد رسول الله (ص)، وهذه الميزة جعلت اعداءها يحاولون بشتى الطرق كيل التهم لها جزافا واخرها اتهام المملكة بعدم اعطاء الحق الكامل لضيوف الرحمن في موسم الحج"، مبينا ان "المملكة ارض الخير واهلها اهل خير وكرم ونتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح في خدمة الناس من خلال الجهود والامكانيات الاستثنائية والعمل المتواصل بخطط نوعية وحكمة متناهية".



واضاف الدهلكي، "اننا نود الاشادة بجهود المملكة التي شهد لهم بها القاصي والداني في اعداد برامج نوعية كمبادرات كريمة لحجاج بيت الله الحرام، ومن بينها منح العراق حصة اضافية من عدد الحجاج لهذا الموسم في رسالة اخوية ان دلت على شيء فهي دليل واضح على عمق الاخوة بين البلدين والاحساس الكامل بالمعاناة التي عاشها الشعب العراقي في السنوات الصعاب السابقة وهو شعور اخوي كبير امام العراق والعراقيين". واكد الدهلكي، ان "العراق والعربية السعودية دولتان شقيقتان وتربطنا اواصر عديدة لا نهاية لها تجعلنا ملزمين بالحفاظ عليها لان مصيرنا واحد وتحدياتنا واحدة، بالتالي فان تقوية تلك الاواصر بالعمل المشترك في كافة الاصعدة هو الطريق الاسلم لتطوير بلدينا وتحقيق ما يتمناه شعبينا من نجاح وتقدم على كافة الاصعدة".