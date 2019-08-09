إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية لعجلات 'الهمر' إلى سوريا عبر نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة،احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية الخاصة بعجلات "الهمر" إلى سوريا عبر محافظة نينوى. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ تمكنت من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير والخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عن طريق قرية الفاو التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل".



واضافت المديرية، أن "المفارز تمكنت من الاستيلاء على العجلة والمواد بعد نصب كمين محكم لها وتضبط بداخلها المواد المهربة"، مشيرا الى انه "تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".



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