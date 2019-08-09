مسلحون يقتحمون منزلا شرقي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل ضمن منطقة العبيدي شرقي بغداد واحتجزوا افراد العائلة في احدى الغرف".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين قاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها، ولاذوا بالفرار".

