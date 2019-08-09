سائرون تطالب بإدراج تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي على جدول الجلسة المقبلة للبرلمان

طالبت كتلة سائرون النيابية، الجمعة، بإدراج تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة حمدالله الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "انسجاماً مع الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي ولغرض تقييم الاداء الحكومي للفترة المحددة المرسلة من الحكومة وتحديد نقاط الضعف التي رافقت عمل المؤسسات الحكومية نطالب هيأة رئاسة مجلس النواب الموقر بإدراج تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي على جدول اعمال الجلسة الاولى للسنة التشريعية الثانية".



وأضاف الركابي، أن "إدراج التقرير لمناقشته من قبل اللجان النيابية وتقديم التقرير العام لمجلس النواب للشعب العراقي عن الاداء الحكومي ونسبة الانجازات المتحققة من برنامجها المعلن".



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