الحكيم يطالب الحكومة بإجابات واضحة لتساؤلات المرجعية بشأن انهاء معاناة الشعب

طالب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، الحكومة بإجابات واضحة لتساؤلات المرجعية الدينية بشأن إنهاء معاناة الشعب.
وأضاف "اننا اذ نؤكد ونكرر تساؤل المرجعية الدينية، متى تنتهي معاناة شعب يملك من الطاقات والثروات مايؤهله الى ان يكون من اغنى شعوب العالم؟ فإننا نطالب وبشكل عاجل الحكومة بضرورة تنوير الشعب والرأي العام باجابات واضحة وشفافة ليكون الناس على بينة من امرهم فكفى رهاناً على صبر شعبنا وتحمله".
وعرض وكيل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء، اليوم الجمعة، مجموعة تساؤلات على اصحاب القرار في البلد، مشددا على أن محور تلك التساؤلات أن "المواطن يشعر بالحيف"، متسائلا "هل هناك افق لحل مشاكلنا وسقف زمني لها".
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