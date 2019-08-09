الحكيم يطالب الحكومة بإجابات واضحة لتساؤلات المرجعية بشأن انهاء معاناة الشعب

وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، إن "ما طرحته المرجعية الدينية العليا في خطبة صلاة الجمعة اليوم، من تساؤلات حول مدى استمرار معاناة ابناء شعبنا، ومتى تنتهي هذه المعاناة، يمثل عمق ما يكابده هذا الشعب جراء نقص الخدمات وتعطل المشاريع الاقتصادية والتنموية وتعاظم آفة الفساد وعدم ايلاء شريحتي الشباب والكفاءات الاهتمام المطلوب".وأضاف "اننا اذ نؤكد ونكرر تساؤل المرجعية الدينية، متى تنتهي معاناة شعب يملك من الطاقات والثروات مايؤهله الى ان يكون من اغنى شعوب العالم؟ فإننا نطالب وبشكل عاجل الحكومة بضرورة تنوير الشعب والرأي العام باجابات واضحة وشفافة ليكون الناس على بينة من امرهم فكفى رهاناً على صبر شعبنا وتحمله".

وعرض وكيل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء، اليوم الجمعة، مجموعة تساؤلات على اصحاب القرار في البلد، مشددا على أن محور تلك التساؤلات أن "المواطن يشعر بالحيف"، متسائلا "هل هناك افق لحل مشاكلنا وسقف زمني لها".

