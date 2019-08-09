القبض على شخص خطف طفلا قرب مستشفى الكاظمية ببغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن دوريات نجدة بغداد/ الكاظمية القت القبض، اليوم، على شخص قام بخطف طفل يبلغ عمره سنتين بالقرب من مستشفى الكاظمية.

وأوضح المصدر، أن المتهم الذي تم القبض عليه اعترف صراحة بما اسند اليه حسب ادعاء والدة الطفل، مشيرا الى تسليم الطفل الى ذويه وفق اجراءات اصولية واحالة الخاطف الى القضاء.

