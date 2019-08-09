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2019-08-09 | 11:17
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وجهت الجماهير العراقية، رسالة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
الجماهير التي حضرت مباراة العراق وسوريا، امس الخميس، على ملعب كربلاء الدولي، رفعت لافتات تطالب فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفع الحظر عن الملاعب واقامة مباريات تصفيات المونديال على ملعب البصرة.
يذكر ان "فيفا" ارسل وفداً الى العراق من اجل الاطلاع على تنظيم المباريات والوضع الامني خلال بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في كربلاء واربيل، في حين سيجري وفداً اخر زيارة الى البصرة في الرابع عشر من آب الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رسالة الجماهير العراقية لـ 'فيفا' : الكرة حياتنا دعونا نعيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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