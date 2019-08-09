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بالصور.. رسالة الجماهير العراقية لـ 'فيفا' : الكرة حياتنا دعونا نعيش

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2019-08-09 | 11:17

بالصور.. رسالة الجماهير العراقية لـ

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وجهت الجماهير العراقية، رسالة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

الجماهير التي حضرت مباراة العراق وسوريا، امس الخميس، على ملعب كربلاء الدولي، رفعت لافتات تطالب فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفع الحظر عن الملاعب واقامة مباريات تصفيات المونديال على ملعب البصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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يذكر ان "فيفا" ارسل وفداً الى العراق من اجل الاطلاع على تنظيم المباريات والوضع الامني خلال بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في كربلاء واربيل، في حين سيجري وفداً اخر زيارة الى البصرة في الرابع عشر من آب الجاري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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