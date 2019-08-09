محافظ البصرة يؤكد جاهزية المدينة لاستقبال تصفيات كأس العالم

وقال العيداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البصرة بمنشأتها الرياضية وما توفره حكومتها من تسهيلات ومساهمة الجماهير البصرية الفاعلة في الحضور والتنظيم، اثبتت انها قادرة على استقبال وتنظيم وإنجاح اي بطولة رياضية تقام على ملاعبها وبين جماهيرها".وأضاف "نعلن من البصرة عن جاهزيتنا واستعدادنا لإجراء تصفيات كأس العالم المزمع إقامتها في مدينتنا، ونراه حقا مشروعا لهذه المدينة التي استضافت بطولات كروية هامة ومنتخبات دولية مختلفة حظيت بالترحاب والحفاوة وحسن التنظيم الامر الذي يدفع بنا بثقة عالية وإصرار لإقامة التصفيات واي بطولة دولية أخرى".

ويعتزم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيارة العراق اليوم، تمهيداً لقرار رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

