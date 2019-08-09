- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قبل أيّ مناسبة مهمّة كالأعياد، تحتاجين لتغيير جذريّ في مظهركِ، وخاصّة في تسريحة الشّعر ولونه، وهذا يُعدّ أمرًا محيّرًا بالنسبة لكِ.
شارليز ثيرون
ذهبت شارليز إلى الشّعر الأسود القاتم بقصّة قصيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، من مصفّفي الشّعر أدير أبيرجل، وتراي كنغهام، اللّذين حرصا على إعطائها إطلالة شعر صحيّة ولامعة، وإظهار ملامح وجهها بشكل أدقّ.
كاتي بيري
المعروف عنها حبّها لتغيير تسريحة ولون شعرها باستمرار، لذلك هي إحدى أيقونات الموضة التي تتابعها السيدات، للتعرّف على أحدث الصّيحات. فقد ظهرت في الآونة الأخيرة بشعر أشقر فاتح متوسط الطّول، من تصميم مصفّفة الشّعر ريان تريجستاد.
ليدي غاغا
ظهرت المُغنيّة في حفل توزيع جوائز غولدن جلوب لعام 2019، بشعر أزرق فاتح من ألوان الباستيل الباهتة، وتخلّصت من خصلات شعرها باللّون البلاتينيّ.
لوسي هال
كانت هذه تفاصيل خبر قبل العيد... غيّري تسريحة ولون شعركِ على طريقة النّجمات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.