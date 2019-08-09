قبل العيد... غيّري تسريحة ولون شعركِ على طريقة النّجمات!

قبل أيّ مناسبة مهمّة كالأعياد، تحتاجين لتغيير جذريّ في مظهركِ، وخاصّة في تسريحة الشّعر ولونه، وهذا يُعدّ أمرًا محيّرًا بالنسبة لكِ.

مجلة "ألور"، قدّمت مجموعة من قصّات وألوان الشّعر الجديدة، التي ظهرت بها النّجمات العالميات في الآونة الأخيرة. فاستوحي إطلالتكِ منهنّ واختاري ما يتناسب مع وجهكِ وطبيعة شعركِ. شارليز ثيرون



ذهبت شارليز إلى الشّعر الأسود القاتم بقصّة قصيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، من مصفّفي الشّعر أدير أبيرجل، وتراي كنغهام، اللّذين حرصا على إعطائها إطلالة شعر صحيّة ولامعة، وإظهار ملامح وجهها بشكل أدقّ.

كاتي بيري



المعروف عنها حبّها لتغيير تسريحة ولون شعرها باستمرار، لذلك هي إحدى أيقونات الموضة التي تتابعها السيدات، للتعرّف على أحدث الصّيحات. فقد ظهرت في الآونة الأخيرة بشعر أشقر فاتح متوسط الطّول، من تصميم مصفّفة الشّعر ريان تريجستاد.

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ليدي غاغا



ظهرت المُغنيّة في حفل توزيع جوائز غولدن جلوب لعام 2019، بشعر أزرق فاتح من ألوان الباستيل الباهتة، وتخلّصت من خصلات شعرها باللّون البلاتينيّ.

لوسي هال



تحوّلت من الشّعر الأشقر الغامق إلى الأسود القاتم، مع الحفاظ على تسريحة شعر قصيرة.