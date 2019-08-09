فهد هائج يتسلل الى قرية ويتسبب بهذه الأضرار!

هاجم فهدٌ هائجٌ العاملين في حقل شجيرات الشاي بقرية بهالي في باكستان، وأصابهم بجروح مختلفة، وفق ما أعلن موقع "Northeast Now" الإخباري.
وبحسب الموقع، فإنّ الحادث وقع يوم الاثنين 5 آب الحالي، حيث وفقاً للمعلومات المتوفّرة، هاجم الفهد الهائج أول الأمر المرأة أنتي برادجا (26 سنة)، ما اضطر العمال الآخرين القريبين منها إلى إخافة الفهد، وأنقذوا المرأة المصابة بجروح في صدرها ووجهها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
قرّرت السلطات المحلية اصطياد الفهد. بيد أنّه اختبأ في الغابة بعد ما هاجم 3 عمال آخرين في ذات الحقل. أصيب العمال الـ 3 بجروح خطيرة وتمّ نقلهم إلى المستشفى أيضاً.
قرّرت السلطات المحلية اصطياد الفهد. بيد أنّه اختبأ في الغابة بعد ما هاجم 3 عمال آخرين في ذات الحقل. أصيب العمال الـ 3 بجروح خطيرة وتمّ نقلهم إلى المستشفى أيضاً.
تسبب هذا الحادث بردّ فعل عنيف من جانب العمال الآخرين، وقرّروا الإضراب عن العمل بسبب الخوف من تكرار هجوم الفهد.
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