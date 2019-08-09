سطو مسلح على منزل في حي اور ببغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين سطوا على منزل شمالي بغداد وسرقوا مبالغ من المال ومضوغات ذهبية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقدمت، اليوم، على اقتحام منزل ضمن منطقة حي اور شمالي بغداد وقاموا بسرقة مصوغات ومبالغ مالية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية شنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية شنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين".
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