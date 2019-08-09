نشر السوري جوان يوسف، زوج النجم العالمي ريكي مارتن أوّل صورة لابنتهما لوسيا عبر صفحته الخاصة على تطبيق "انستغرام"، وعلّق عليها بـ: "هذه نور عيوني". وعمل ريكي وجوان على تبنّي لوسيا قبل اشهر بعد ولادتها. هذا ولفتت صورة الطفلة الشقراء البالغة من العمر 7 أشهر، الأنظار بجمالها... وقد علق جوان قائلاً: "هذه نور عيوني". Advertisements يذكر أنّ لريكي وجوان توأم صبيان أسمياهما ماتيو وفالينتينو، وتمّ إنجابهما عبر أم بديلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الصورة الأولى لابنة ريكي مارتن من زوجه السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.