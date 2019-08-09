نشر السوري جوان يوسف، زوج النجم العالمي ريكي مارتن أوّل صورة لابنتهما لوسيا عبر صفحته الخاصة على تطبيق "انستغرام"، وعلّق عليها بـ: "هذه نور عيوني".
هذا ولفتت صورة الطفلة الشقراء البالغة من العمر 7 أشهر، الأنظار بجمالها... وقد علق جوان قائلاً: "هذه نور عيوني".
يذكر أنّ لريكي وجوان توأم صبيان أسمياهما ماتيو وفالينتينو، وتمّ إنجابهما عبر أم بديلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الصورة الأولى لابنة ريكي مارتن من زوجه السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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