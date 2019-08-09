الحوثيون يعلنون مقتل شقيق زعيمهم عبد الملك الحوثي

اعلنت جماعة "انصار الله" الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، عن مقتل شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وقالت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل إن القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" إبراهيم بدرالدين الحوثي، قتل، اليوم الجمعة على أيادي من وصفتهم، بـ"الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

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