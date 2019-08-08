مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بشأن إعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

رياضة 2019-08-08 | 20:30 1,275 مشاهدة اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بياناً بشأن إعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشيراً الى أن عبد المهدي اكد على حق العراق الطبيعي والشرعي في اقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره.

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