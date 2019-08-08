دوريات النجدة تضبط سيارة حمل بداخلها اغنام مهربة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بضبط سيارة حمل بداخلها اغنام مهربة شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة الحسينية تضبط عجلة حمل بداخلها اغنام مهربة عدد 50"، مشيراً الى أنه "تم القبض على صاحبها وتسليمهم الى مركز الشرطة اصوليا".
وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى عن ضبط اغنام مهربة في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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