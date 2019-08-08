هيئة الحج تعلن قيامها بكافة الاستعدادات في مشعر منى

اعلنت هيئة الحج والعمرة، الخميس، قيامها بكافة الاستعدادات في مشعر منى للحجاج العراقيين، مشيرا الى ان عدد الحجاج العراقيين بلغ نحو 55 الف حاج.
واضاف الحسيني، أن "عدد حجاجنا ما يقرب من 55 الفا، والمنطقة لا تسع، مما يستدعي ان نوجه الحجاج باتجاه العمل بالرخص الشرعية حسب فتاوى المراجع".
وتابع الحسيني، أن "كل ما يتعلق بمجالات الترخيص الشرعية وظفت لخدمة ضيوف الرحمن من اجل ان تفادي وقوع الحوادث، لان العدد كبير والمكان ضيق والزحام محقق".
واعلنت الهيئة امس الاربعاء (7 اب 2019) استنفار كافة الكوادر والطاقات التي جاءت بها الى مكة المكرمة وهناك عدة لجان، منها لجنة المشاعر المقدسة وهي تعمل ليل نهار على اتاحة اكبر عدد من الحجاج.
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