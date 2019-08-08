هيئة الحج تعلن قيامها بكافة الاستعدادات في مشعر منى

وقال وكيل رئيس الهيئة راضي الحسيني في حديث لـ الخليج 365، إن "هيئة الحج قامت باستعدادات كاملة لتهيئة الامور في منى، لكن هذه المساحة ضيقة بالنسبة لعدد الحجاج".

واضاف الحسيني، أن "عدد حجاجنا ما يقرب من 55 الفا، والمنطقة لا تسع، مما يستدعي ان نوجه الحجاج باتجاه العمل بالرخص الشرعية حسب فتاوى المراجع".



وتابع الحسيني، أن "كل ما يتعلق بمجالات الترخيص الشرعية وظفت لخدمة ضيوف الرحمن من اجل ان تفادي وقوع الحوادث، لان العدد كبير والمكان ضيق والزحام محقق".

واعلنت الهيئة امس الاربعاء (7 اب 2019) استنفار كافة الكوادر والطاقات التي جاءت بها الى مكة المكرمة وهناك عدة لجان، منها لجنة المشاعر المقدسة وهي تعمل ليل نهار على اتاحة اكبر عدد من الحجاج.