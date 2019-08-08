الداخلية المصرية تعلن تحديد هوية منفذ تفجير 'معهد الأورام'

ووفقا للبيانات الأولية، فقد تم تحديد هوية منفذ العملية، الذي كان يقود السيارة المفخخة المتسببة في الانفجار أمام معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب.

من جانبها، قالت مصلحة الطب الشرعي المصري إنها على وشك الانتهاء من تجميع وجه منفذ العملية الذي كان يقود السيارة المفخخة، مشيرة إلى تجميع الجزء الأكبر من الملامح الأولية لوجهه.