أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، بيانا عاجلا للكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادث "معهد الأورام"، والذي أوقع عددا من الضحايا.
ووفقا للبيانات الأولية، فقد تم تحديد هوية منفذ العملية، الذي كان يقود السيارة المفخخة المتسببة في الانفجار أمام معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب.
من جانبها، قالت مصلحة الطب الشرعي المصري إنها على وشك الانتهاء من تجميع وجه منفذ العملية الذي كان يقود السيارة المفخخة، مشيرة إلى تجميع الجزء الأكبر من الملامح الأولية لوجهه.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تعلن تحديد هوية منفذ تفجير 'معهد الأورام' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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