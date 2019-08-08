تحطم طائرة هندية بالقرب من الحدود مع باكستان

ونشرت شبكة "زي نيوز" الهندية خبرا عاجلا، حول تحطم المقاتلة الهندية من طراز "سو-30" في منطقة تيزبور بولاية آسام الهندية.

وأوضحت أن قائدا الطائرة تم إنقاذهما، وخرجا بأمان من تلك الحادثة.

وأشارت الشبكة الهندية، إلى أنه لم يعرف بعد سبب تحطم تلك الطائرة، لكن جهات التحقيق توافدت إلى موقع الحادث من أجل استكمال التحقيقات.



ونقلت "زي نيوز" عن مصادر أمنية قولها إنه قد يكون سبب سقوط وتحطم الطائرة عطل فني.