2019-08-08 | 18:55
1,023 مشاهدة
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة الدولي الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى .
ساني تعرض للإصابة في أول 10 دقائق من مباراة فريقه أمام ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي على ملعب ويمبلي، لإطار كأس الدرع الخيرية.
وخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام الماضية، ليتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، مما يجعله يغيب مدة لا تقل عن 6 أشهر.
من المفترض أن الرباط الصليبي يحتاج لجراحة ثم الابتعاد 4 أشهر عن الملاعب، والعودة للتأهيل خلال شهرين، ولكن لم يتم إعلان أي شيء رسمي بخصوص مدة الغياب.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يعلن إصابة ساني بقطع في الرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.