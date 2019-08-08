مانشستر سيتي يعلن إصابة ساني بقطع في الرباط الصليبي

وذكر النادي أن "ساني سيخضع لجراحة خلال الأسبوع المقبل، حيث سيوفر مانشستر سيتي كل ما يحتاجه اللاعب، متمنيين له الشفاء العاجل".

ساني تعرض للإصابة في أول 10 دقائق من مباراة فريقه أمام ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي على ملعب ويمبلي، لإطار كأس الدرع الخيرية.



وخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام الماضية، ليتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، مما يجعله يغيب مدة لا تقل عن 6 أشهر.

من المفترض أن الرباط الصليبي يحتاج لجراحة ثم الابتعاد 4 أشهر عن الملاعب، والعودة للتأهيل خلال شهرين، ولكن لم يتم إعلان أي شيء رسمي بخصوص مدة الغياب.