ثائر جسام يوقع عقد إنضمامه مع الطلبة ويحدد كادره المساعد

2019-08-08 | 18:43
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وقع المدرب ثائر جسام على عقد انضمامه للعمل في نادي الطلبة لقيادة الفريق الكروي للموسم الجديد.
وتابع انه "جرى التوقيع الرسمي اليوم الخميس في بغداد وبحضور الكادر التدريبي للفريق الطلابي الذي اكد انه سيعمل على استقطاب عدد من اللاعبين المميزين وسيعتمد على تشكيل توليفة خليط من عناصر الخبرة والشباب".
يشار الى ان فريق الطلبة يستعد للدخول بمعسكر تدريبي يقام في تركيا نهاية الشهر الحالي.
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