ثائر جسام يوقع عقد إنضمامه مع الطلبة ويحدد كادره المساعد

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي أن "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تعاقدت مع الكابتن ثائر جسام مدربا لفريق الكرة ويساعده كل من علي حسن وفريد مجيد وإبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى".

وتابع انه "جرى التوقيع الرسمي اليوم الخميس في بغداد وبحضور الكادر التدريبي للفريق الطلابي الذي اكد انه سيعمل على استقطاب عدد من اللاعبين المميزين وسيعتمد على تشكيل توليفة خليط من عناصر الخبرة والشباب".



يشار الى ان فريق الطلبة يستعد للدخول بمعسكر تدريبي يقام في تركيا نهاية الشهر الحالي.