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ثائر جسام يوقع عقد إنضمامه مع الطلبة ويحدد كادره المساعد

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2019-08-08 | 18:43

ثائر جسام يوقع عقد إنضمامه مع الطلبة ويحدد كادره المساعد

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وقع المدرب ثائر جسام على عقد انضمامه للعمل في نادي الطلبة لقيادة الفريق الكروي للموسم الجديد.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي أن "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تعاقدت مع الكابتن ثائر جسام مدربا لفريق الكرة ويساعده كل من علي حسن وفريد مجيد وإبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى".

وتابع انه "جرى التوقيع الرسمي اليوم الخميس في بغداد وبحضور الكادر التدريبي للفريق الطلابي الذي اكد انه سيعمل على استقطاب عدد من اللاعبين المميزين وسيعتمد على تشكيل توليفة خليط من عناصر الخبرة والشباب".


يشار الى ان فريق الطلبة يستعد للدخول بمعسكر تدريبي يقام في تركيا نهاية الشهر الحالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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