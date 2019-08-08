الزوبعي: زيادة عدد المفتشين العموميين خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار بمكافحة الفساد

وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، إننا "ندعم قائمة المفتشين العموميين (الأمر الديواني القاضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في سبع هيئات) بقوة لأنها تعمل على تقوية أحد الأذرع المهمة في الرقابة وهي مكاتب المفتشين العموميين".وأضاف، أن استحداث مكاتب للمفتشين العموميين "في بعض الدوائر التي كانت تخلو منهم خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار في مكافحة الفساد، واعتقد أنه ستكون هناك مكافحة فساد جدية خلال الفترة المقبلة لأن مخرجات التحقيقات ومخرجات كل المخلفات القانونية تخرج من مكاتب المفتشين العموميين وستساعد هيئة النزاهة بذلك وتقوم النزاهة بإحالة القضايا للقضاء وتكون هناك عملية متكاملة في جميع المؤسسات".

ودعا الزوبعي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "تعيين مفتشين جدد في جميع المحافظات لكي تتمكن هذه المنظومة من خلق إرادة حقيقية لمكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة".



وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.