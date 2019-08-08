الاعرجي: قرار تعيين مفتشين عموميين يثبت أن الدولة تدار دون تخطيط

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن تصويت مجلس النواب قبل أشهرٍ قليلة من حيث المبدأ على ضرورة إلغاء مكاتب المُفتشين العموميين وإصدار رئيس الوزراء اليوم أمراً ديوانياً باستحداث مناصب وتعيين مفتشين عموميين يكشف مدى الصراع بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ويُثبت أن الدولة العراقيّة تدار دون تخطيطٍ أو هدف.وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف انتقدت، اليوم الخميس، وبشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، معتبرة ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص "منتفع وانتهازي".

واظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أمرا ديوانيا يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.