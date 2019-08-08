المفوضية تحدد الموعدين النهائيين لتسلم قوائم الأحزاب المجازة وتسجيل التحالفات الانتخابية

وقال عضو مجلس المفوضين المتحدث باسم المفوضية رياض البدران في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس المفوضين واستناداً إلى الجدول الزمني لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المقرر إجراؤها في الأول من نيسان من عام 2020، قرر أن يكون الموعد النهائي لاستلام قوائم الأحزاب السياسية المسجلة والتي تنوي المشاركة في تلك الانتخابات هو يوم 1 /10 /2019".وأضاف البدران، أن "المفوضية حددت أيضاً الموعد النهائي لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية في 5 /10 /2019 "، داعياً "الأحزاب السياسية التي ترغب في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة إلى الإسراع باستكمال إجراءات التسجيل لتتمكن من المشاركة في تلك الانتخابات".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، الاثنين (17 حزيران 2019)، الاتفاق على تحديد الـ20 من شهر نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.