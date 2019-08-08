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أرجنتيني وبرازيلي على أعتاب الدوري العراقي الممتاز

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2019-08-08 | 12:32

أرجنتيني وبرازيلي على أعتاب الدوري العراقي الممتاز

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يواصل نادي الزوراء، البحث عن محترفين جدد للدفاع عن ألوان النوارس والمنافسة على ثلاث جبهات في الموسم المقبل.
وقال مصدر في إدارة النادي في حديث لـ الخليج 365، إن "نادي الزوراء فتح باب المفاوضات مع المدافع الارجنتيني فابريسيو اورتيز، للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم المقبل".

وأوضح، أنه "الى جانب اورتيز، فإن إدارة النوارس تفاوض صانع الألعاب البرازيلي جيلسون لويس، من أجل تمثيل النوارس".


وأشار إلى أن "الإدارة أصدرت تأشيرات الدخول الخاصة باللاعبين من أجل اختبارهم خلال الوحدات التدريبية المقبلة للنادي".

الارجنتيني أورتيز كان يلعب في الدوري الهندي الموسم الماضي، ولكن انتقل في النصف الآخر من الموسم الى نادي اتلتيكو بورتينو الناشط في دوري الدرجة الثانية الاكوادوري.

أما البرازيلي لويس، فهو قادم من نادي فولتا ريدوندا الناشط في دوري درجة الثالثة البرازيلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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