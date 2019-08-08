أرجنتيني وبرازيلي على أعتاب الدوري العراقي الممتاز

2019-08-08 | 12:32
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وأوضح، أنه "الى جانب اورتيز، فإن إدارة النوارس تفاوض صانع الألعاب البرازيلي جيلسون لويس، من أجل تمثيل النوارس".
وأشار إلى أن "الإدارة أصدرت تأشيرات الدخول الخاصة باللاعبين من أجل اختبارهم خلال الوحدات التدريبية المقبلة للنادي".
الارجنتيني أورتيز كان يلعب في الدوري الهندي الموسم الماضي، ولكن انتقل في النصف الآخر من الموسم الى نادي اتلتيكو بورتينو الناشط في دوري الدرجة الثانية الاكوادوري.
أما البرازيلي لويس، فهو قادم من نادي فولتا ريدوندا الناشط في دوري درجة الثالثة البرازيلي.
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