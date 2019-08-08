اخبار العالم / اخبار العراق

وصول 31 امرأة إيزيدية رفقة أبنائهن إلى فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، وصول 31 امرأة إيزيدية رفقة أبنائهن إلى فرنسا.
وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الخطوة دليل على إرادة فرنسا الدائمة في تقديم تسهيلات من أجل استقبال ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع السلطات العراقية".

وسبق للسلطات الفرنسية أن استقبلت 16 عائلة إيزيدية في ديسمبر المنصرم، ثم 28 عائلة أخرى خلال شهر مايو الماضي.


وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعهد للأسيرة الإيزيدية السابقة، نادية مراد، بأنه سيستقبل مئة عائلة إيزيدية من ضحايا تنظيم "داعش"، وستوفر لهم سلطات البلاد "الحماية، والأمن، والتعليم، إلى جانب المرافقة الاجتماعية والطبية".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول 31 امرأة إيزيدية رفقة أبنائهن إلى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا