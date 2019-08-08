وصول 31 امرأة إيزيدية رفقة أبنائهن إلى فرنسا

وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الخطوة دليل على إرادة فرنسا الدائمة في تقديم تسهيلات من أجل استقبال ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع السلطات العراقية".

وسبق للسلطات الفرنسية أن استقبلت 16 عائلة إيزيدية في ديسمبر المنصرم، ثم 28 عائلة أخرى خلال شهر مايو الماضي.



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعهد للأسيرة الإيزيدية السابقة، نادية مراد، بأنه سيستقبل مئة عائلة إيزيدية من ضحايا تنظيم "داعش"، وستوفر لهم سلطات البلاد "الحماية، والأمن، والتعليم، إلى جانب المرافقة الاجتماعية والطبية".