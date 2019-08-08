مجهولون يذبحون شرطيا جنوب سامراء

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين اقدموا اليوم، على خطف شرطي وذبحه ورميه على جانب طريق في منطقة الاسحاقي جنوب سامراء.

واضاف المصدر، أن القوات الامنية تنفذ حاليا عمليات دهم وتفتيش بحثت عن المنفذين.

