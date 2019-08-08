مجهولون يذبحون شرطيا جنوب سامراء

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين اقدموا على خطف شرطي وذبجه جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين اقدموا اليوم، على خطف شرطي وذبحه ورميه على جانب طريق في منطقة الاسحاقي جنوب سامراء.
واضاف المصدر، أن القوات الامنية تنفذ حاليا عمليات دهم وتفتيش بحثت عن المنفذين.
واضاف المصدر، أن القوات الامنية تنفذ حاليا عمليات دهم وتفتيش بحثت عن المنفذين.
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