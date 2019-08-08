القبض على مهرب مواشٍ في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، إلقاء القبض على شخص يقوم بتهريب المواشي شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دورياتها ألقت، ضمن منطقة الجريخي، القبض على شخص يقوم بتهريب المواشي وضبط بحوزته ٣٠رأس غنم".
وأضافت، أنه "اعترف صراحة بقيامه بعملية التهريب"، مشيرةً إلى "تسليمه إلى مركز الشرطة إجراءات أصولية".
وأضافت، أنه "اعترف صراحة بقيامه بعملية التهريب"، مشيرةً إلى "تسليمه إلى مركز الشرطة إجراءات أصولية".
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