ضبطت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة 398 كلغ من "الهيرويين" مخبّأة في حمولة مناشف وأثواب حمام ما يشكل واحدة "من أكبر عمليات ضبط" مخدرات في بريطانيا.
وبعد ضبط المخدرات، أعادت الشرطة البريطانية الحاوية إلى مكانها وسمحت للسفينة بمغادرة المرفأ.
ولدى الوصول إلى أنتويرب حملت الحاوية على شاحنة، ونقلت إلى روتردام في هولندا، تحت مراقبة الشرطة المستمرة.
وعمدت الشرطة الهولندية، الاثنين، إلى توقيف شخصين عند البدء بتفريغ الحاوية في حين أوقفت السلطات البريطانية شخصاً في برومزغروف في وسط البلاد.
وقال كولن وليام المدير المحلي لعمليات الوكالة في بيان إنّ "ضبط كمية هيرويين بهذا الحجم جاء نتيجة تحقيق مركز يستند إلى جمع المعلومات الاستخبارية قامت به الوكالة مع شركاء دوليين وبريطانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر إحدى أكبر عمليات ضبط المخدرات... هيروين في 'مناشف وأثواب حمام' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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