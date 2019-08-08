إحدى أكبر عمليات ضبط المخدرات... هيروين في 'مناشف وأثواب حمام'

وضبطت الحمولة التي قدرت قيمتها بـ43 مليون يورو في السوق، في الثاني من آب في حاملة حاويات في مرفأ فيليكستو الواقع على ساحل إنكلترا الشرقي، حيث توقفت السفينة قبل أن تتوجه إلى أنتويرب في بلجيكا، على ما جاء في بيان للوكالة.وبعد ضبط المخدرات، أعادت الشرطة البريطانية الحاوية إلى مكانها وسمحت للسفينة بمغادرة المرفأ.

ولدى الوصول إلى أنتويرب حملت الحاوية على شاحنة، ونقلت إلى روتردام في هولندا، تحت مراقبة الشرطة المستمرة.

وعمدت الشرطة الهولندية، الاثنين، إلى توقيف شخصين عند البدء بتفريغ الحاوية في حين أوقفت السلطات البريطانية شخصاً في برومزغروف في وسط البلاد.

وقال كولن وليام المدير المحلي لعمليات الوكالة في بيان إنّ "ضبط كمية هيرويين بهذا الحجم جاء نتيجة تحقيق مركز يستند إلى جمع المعلومات الاستخبارية قامت به الوكالة مع شركاء دوليين وبريطانيين".