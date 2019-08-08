تركيا تقترح على العراق مد سكة حديد تربط البصرة بمرسين

اقترح السفير التركي لدى بغداد فاتح يلديز، الخميس، مد خط سكة حديد بين بلاده والعراق، مشيراً الى أن هذا الخط في حال تنفيذه سيربط مدينة البصرة بمدينة مرسين، مؤكدا ان تركيا ستكون جاهزة في حال كان العراق جاهزا للمشروع.
واضاف ان "تركيا ستكون جاهزة في حال كون العراق جاهزا لذلك"، لافتا الى انه "يتعين إيصال خط سكتنا الحديدي الموجود حاليا، ليمتد من مدينة نصيبين إلى النقطة التي أتحدث عنها، وبالتالي إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فسنكون قد ربطنا مدينتي البصرة ومرسين ببعضهما".
واشار يلديز الى ان "تركيا قطعت مسافة كبيرة وهامة في مباحثاتها مع الجانب العراقي بخصوص افتتاح المعبر الثاني معبر "أوفاكوي" الحدودي"، مؤكدا "اهمية المعبر باعتباره خطا استيراتيجيا بالنسبة إلى تركيا، وأنه سيكون بمثابة الخيار الثاني".
ولفت يلديز ان "تركيا ترغب من خلال هذا المعبر في اعادة احياء التجارة وفرص العمل على هذا الخط بالمنطقة"، مؤكدا انه "من المهم بمكان أن يكون لتركيا معبر آخر على الأقل مع العراق الذي يمتلك 8 معابر حدودية".
يذكر ان العراق يعتمد بشكل كبير على تركيا وايران في استيراد معظم احتياجاته من المواد الغذائية والاجهزة الكهربائية.
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