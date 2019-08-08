بدء مراسم تسليم جثامين المفقودين الكويتيين

بدأت في محافظة البصرة، اليوم الخميس، مراسم تسليم 48 رفاتاً تعود لمواطنين كويتيين قتلوا أثناء احتلال النظام السابق لدولة الكويت عام 1990.
وتتم عملية التسليم عبر منفذ صفوان الحدودي جنوب غرب محافظة البصرة، بحضور وفود رسمية من البلدين.
وتعد وزارة الدفاع العراقية المعنية بالأمر، حيث نقلت الرفات عبر طائرة عسكرية إلى مطار الشعيبة العسكري في البصرة، تمهيداً لعملية التسليم المرتقبة.
ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين، مؤكداً دعمه الكامل للمنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.
من جانبها، عبرت ممثلة الأمم المتحدة عن "سعادتها لما تقوم به وزارة الدفاع بتقديم كل الإمكانيات في مساعدة نجاح مهمة الأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الأحمر".
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