العلوان: جئت لأخدم وطني واستقالتي واردة بحال عدم تقديم الإنجازات

وقال العلوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "جئت لاخدم وطني ومستمر بذلك، وعندما ارى ان جهودي لا تؤدي الى ما اتوقع من انجازات في ذلك الوقت سأتخلى عن المنصب".

وأضاف أن "استقالتي واردة بحالة عدم استطاعتي التكملة بالاسلوب الذي اريده ونوع الادارة التي اريد ان اعتمدها في الوزارة وبالشفافية التي أريدها".



وأوضح وزير الصحة، "قدّمت استقالتي سابقاً الى رئيس الوزراء عبد المهدي وقام برفض الاستقالة"، مبيناً ان "عدداً من رؤساء الكتل السياسية اتصلوا وطالبوني أيضاً بالغاء الاستقالة".