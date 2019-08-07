الشباب والرياضة تقرر تأهيل أرضية ملعب السماوة للموسم الكروي الجديد

وذكرت الوزارة في بيان أن "مدير عام دائرة الأقاليم وشؤون المحافظات في الوزارة طالب جابر، اطلع على البنى التحتية لملعب السماوة الاولمبي بغية إعادة تأهيله لاستقبال مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020".وقال جابر، بحسب البيان، انه "في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة، فقد قمنا بزيارة ملعب السماوة في محافظة المثنى برفقة إدارة نادي السماوة الرياضي وممثل من محافظة المثنى ومديرية شباب ورياضة المثنى ومركز الموهبة في المحافظة والاتحاد الفرعي لكرة القدم وسيتم إعادة تأهيل أرضية الملعب بشكل أفضل رغم إن الوقت قصير لان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس عشر من شهر أيلول المقبل".

وأضاف ان "عملية التأهيل ستشمل أيضا مرافق الملعب، وهناك فقرات ستتكفل محافظة المثنى في انجازها بغية تهيئة الملعب للموسم الكروي الجديد".

