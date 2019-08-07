امانة بغداد تعلن اغلاق عدد من النوادي الترفيهية وسط العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن اغلاق عدد من النوادي الترفيهية وسط بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم غلق عدد من النوادي الترفيهية في منطقة الكرادة وسط بغداد"، مشيرة الى أن "عملية الغلق تمت بسبب مخالفة الاستعمال وتغيير جنس العقار من قبل اصحاب النوادي الذين قاموا بتحويل مباني سكنية او محلات تجارية الى نوادي ترفيهية وغيرها وهو ما يختلف وطبيعية جنس العقار".

وأضافت ان هذا الامر "دعا كوادر بلدية الكرادة القيام بحملة تم خلالها غلق العديد من النوادي المذكورة ومطالبة اصحابها بمراجعة مقر الدائرة لاستحصال الموافقات اللازمة في حال رغبوا بتحويل عقاراتهم الى جنس اخر".