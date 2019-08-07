مكتب عبد المهدي يعلن رفع سيطرة 'اللقاء' غربي بغداد بعد العيد

وقال الفريق الركن محمد البياتي سكرتير رئيس الوزراء في حديث لـ الخليج 365، إنه "سيتم رفع سيطرة اللقاء في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد بعد عطلة العيد، للتخفيف من الازدحامات".

وأضاف أنه "سيتم رفع جميع التجاوزات من منطقة حي الجامعة غربي بغداد".



وكانت القوات الأمنية قد أعادت خلال الأيام الماضية افتتاح العديد من الطرق المغلقة في العاصمة بغداد.